Inter, senti Lo Monaco: “Trattai Gomez per portarlo a Milano, vi svelo il retroscena”

L’Inter ritornerà in campo mercoledì nella delicata sfida contro il Napoli e Antonio Conte cercherà i tre punti per non perdere di vista la testa della classifica. In casa nerazzurra, però, il mercato è sempre uno dei temi più caldi, anche quando riguarda quello relativo a stagioni passate. In questo senso, Pietro Lo Monaco ha svelato un retroscena sul Papu Gomez, quando allora era l’amministratore delegato del Catania.

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Per averlo in squadra, trattati con 4 persone diverse. Alla fine lo presi per 1,2 milioni di euro. Avevo una trattativa aperta anche con l’Inter, che lo voleva a Milano, ma poi finì con un nulla di fatto. Problemi con l’Atalanta? Mi viene difficile immaginare che abbia fatto atti eclatanti. Conosco anche Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fatto andare fuori di testa Gomez, non immagino neppure cosa debba esser accaduto”.

