Inter, Gudmundsson con lo sconto. Romano: “Sì a contropartite”

Albert Gudmundsson è sempre più un’opzione concreta per il mercato dell’Inter. L’attaccante islandese, tra le principali sorprese dell’ultimo campionato, è destinato a lasciare il Genoa al termine dell’attuale stagione.

Come ormai noto da diverse settimane, l’Inter si è posizionata in prima fila per aggiudicarsi il talento del classe 1997 che il prossimo 15 giugno compirà 27 anni. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, inoltre, vi sarebbero delle importantissime novità per quanto riguarda i dettagli della cessione da parte del Genoa.

Secondo il giornalista, al momento il Grifone non ha avviato alcun colloquio diretto con alcun club, mentre nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un’intesa di massima già raggiunta tra l’entourage del calciatore e l’Inter.

Rispetto alle previsioni iniziali, Gudmundsson potrebbe partire per una cifra inferiore e con una formula assai gradita alla società nerazzurra. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25/30 milioni di euro, con il Genoa disponibile a trattare eventuali contropartite tecniche all’interno dell’operazione. Da Valentin Carboni, passando per Zanotti e Pio Esposito, l’Inter a quel punto avrebbe l’imbarazzo della scelta.