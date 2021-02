CdS – L’Inter ha scelto: Handanovic sarà il numero uno per la prossima stagione. E l’erede può attendere

Capitano e leader, arrivato all’Inter nella lontanissima estate del 2012: Samir Handanovic sarà il numero uno della formazione nerazzurra anche nella prossima stagione. Dopo gli scivoloni di Coppa Italia nella semifinale di andata contro la Juventus, il portiere sloveno ha riacceso la spina mettendo in fila le prestazioni che tutti i tifosi sempre si aspettano di vedere da lui. Merito sia della sua incredibile voglia di migliorare a quasi 37 anni, ma pure della fiducia che Antonio Conte anche nei momenti più difficili non gli ha mai negato.

Per questo motivo, come confermato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l’Inter e il tecnico leccese hanno scelto di riconfermare Handanovic come estremo difensore titolare della prossima stagione. E’ chiaro che un erede andrà comunque trovato visto che Radu non ha avuto alcuna chance per dimostrare il suo valore e difficilmente diverrà un uomo importante nel futuro del club nerazzurro, ma per il momento evidentemente lo sloveno basta e avanza. Ricordiamo che tra i nomi sul mercato che sono stati fatti bisogna soprattutto sottolineare due profili: Rui Silva del Granada e Peter Gulacsi del Lipsia, nonostante in Italia piacciano anche Musso e Cragno.

