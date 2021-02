Dall’Inghilterra – Una voce avverte l’Inter: “Il Manchester United cerca un attaccante in stile Lautaro Martinez”

Ora che l’Inter ha trovato una coppia d’attacco letale come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, risulta complicato immaginare che nel futuro a breve termine uno dei due possa lasciare Milano. Ed è per questo motivo che le voci che arrivano stamattina dal Manchester United non spaventano particolarmente il club nerazzurro. David Ornstein, giornalista del The Athletic, ha infatti spiegato di aver saputo che i Red Devils in tema di calciomercato potrebbero presto bussare alla porta dell’Inter proprio per chiedere informazioni circa il Toro.

Come sappiamo, il Manchester United è uno dei principali pretendenti nella corsa ad Erving Haaland, centravanti norvegese del Borussia Dortmund che mezza Europa sta seguendo per via della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. A complicare l’acquisto dell’attaccante potrebbe essere però il suo agente Mino Raiola, che con gli inglesi ultimamente non ha manifestato diversi problemi in riferimento alla gestione del caso Pogba. Da qui, secondo il cronista britannico, la possibilità che i Red Devils decidano di sterzare su un profilo in stile Lautaro Martinez, anche se ad oggi non sono mai esistiti veri e propri contatti.

LOGO, MAGLIE E SPONSOR: ANTICIPAZIONI SULLA STAGIONE 2021/22 DELL’INTER >>>