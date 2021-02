Verso Inter-Genoa, Conte sorride: Skriniar e Barella ok. Sensi verso il rientro

Ieri l’Inter è tornata a lavorare ad Appiano dopo i due giorni di riposo concessi da Conte, per preparare la sfida di campionato in programma domenica pomeriggio a San Siro contro il Genoa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non preoccupano le condizioni di Barella e Skriniar: i due hanno terminato il derby con piccoli acciacchi, ma entrambi saranno a disposizione di Conte.

L’unico che ha svolto un lavoro differenziato è stato Sensi: il centrocampista sta recuperando dall’affaticamento muscolare rimediato la scorsa settimana, a breve tornerà in gruppo e non è da escludere una sua convocazione in vista di domenica.

