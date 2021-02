Inter-Genoa, Vidal insidia Eriksen. Hakimi out: chi tra Darmian e Young?

L’Inter di Antonio Conte è attesa domenica pomeriggio dalla sfida casalinga contro il Genoa, la prima di tre partite che la squadra nerazzurra dovrà giocare in 9 giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, non sono da escludere rotazioni.

Contro il Genoa sarà assente Hakimi, squalificato, e il suo posto verrà preso da Darmian, favorito su Young. E Vidal scalpita per una maglia da titolare: il cileno potrebbe prendere il posto di Eriksen a centrocampo.

