Dalla Spagna – Tutti pazzi per En-Nesyri: in corsa anche l’Inter. Il Siviglia spara altissimo

Youssef En-Nesyri, attaccante classe 1997 del Siviglia, sta vivendo la migliore stagione della sua carriera: 17 gol siglati totali fin qui e prestazioni importanti che hanno attirato l’interesse di diversi club europei sul mercato.

Come riportato da Diario De Sevilla, c’è anche l’Inter sulle sue tracce, ma la concorrenza è davvero tanta. In Inghilterra En-Nesyri piace a Manchester United, Liverpool e West Ham, mentre il Borussia Dortmund lo monitora come possibile erede di Haaland.

Ma il Siviglia, dopo aver rifiutato a gennaio un’offerta da 30 milioni di euro del West Ham, non è disposta a fare sconti e valuta il suo giovane talento almeno 80 milioni di euro.

