Inter ‘infastidita’ da Acerbi: intervento IMMEDIATO sul mercato

Nonostante il costante appoggio riservato ad Acerbi negli ultimi giorni per il coinvolgimento sul caso Juan Jesus, che ha visto assolto il difensore lo scorso martedì dalle accuse di razzismo, l’Inter potrebbe comunque decidere di dire addio al calciatore al termine della stagione.

Stando a quanto riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport questa mattina, la gestione complessiva di questa situazione da parte dell’ex Lazio, che ha mostrato poca attenzione rispetto alle indicazioni fornite dalla società, avrebbe “infastidito” non poco il club nerazzurro. In particolare, sia l’intervista concessa al ritorno da Coverciano che quella post-sentenza sulle pagine del Corriere della Sera, non sarebbero state concordate.

Per questa ragione, una volta chiusa l’attuale annata, l’Inter potrebbe considerare il divorzio con il difensore. Al posto di Acerbi, sulla lista di Marotta e Ausilio sarebbero già pronti tre possibili sostituti: Buongiorno, Schuurs o Bijol. Tutti e tre sono già stati accostati in diversi momenti al club nerazzurro e possono interpretare il ruolo di centrale in una difesa a tre.

L’opinione di Passione Inter

Considerata anche l’età non più giovanissima di Stefan de Vrij, l’Inter giustamente sta valutando nuovi profili su cui investire per la difesa. Rispetto alle previsioni iniziali, dunque, il club nerazzurro potrebbe anticipare di un anno il nuovo arrivo nel reparto arretrato. Per quanto riguarda le indiscrezioni sul possibile prolungamento di Acerbi fino al 2027, infine, chiaramente tutto torna adesso in discussione così come il futuro del difensore con la maglia nerazzurra.