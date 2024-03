Retroscena Supercoppa, ‘NO’ dell’Inter alla final four

Nella giornata di ieri, al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, è stato approvato ufficialmente il nuovo formato della prossima Supercoppa Italiana. La competizione, che si giocherà nei primi giorni di gennaio 2025 ancora una volta in Arabia Saudita, vedrà quindi la partecipazione di quattro squadre: le prime due in ordine di arrivo in Serie A e le due finaliste dell’attuale Coppa Italia.

Confermata, dunque, la formula già utilizzata nell’ultima edizione, vinta lo scorso gennaio dall’Inter nella finalissima di Riyhad contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, però, proprio dai nerazzurri è arrivato l’unico voto contrario nell’Assemblea di ieri alla ripetizione della final four. In una stagione che preannuncia un calendario folle, il club avrebbe evitato volentieri il format a quattro squadre in un mese tra l’altro fitto di appuntamenti come quello del prossimo gennaio 2025.