Inter, avanti con Inzaghi: le conferme sul rinnovo del contratto

Le parole del tecnico e di Marotta lo confermano

Le voci riguardanti un rinnovo di contratto di Inzaghi girano da mesi, soprattutto nel periodo in cui l'Inter giocava bene, segnava tanto e faceva divertire. L'inversione di tendenza sembrava aver raffreddato la pista e anzi, alcuni iniziavano a mettere in dubbio la possibile permanenza del tecnico a fine anno. Inzaghi però vanta ancora, a prescindere dal risultato finale in stagione, un discreto credito con la società.

Ha portato la squadra agli ottavi di Champions dopo 10 anni, ha battuto il Liverpool ad Anfiled (impresa ma riuscita a nessun tecnico nerazzurro), ha portato un trofeo in bacheca dopo tempo immemore con la Supercoppa e ha battuto la Juventus allo Stadium dopo un decennio. Inoltre è, nonostante tutto, ancora in corsa per un posto al sole. Ecco perché con ogni probabilità Zhang gli proporrà il rinnovo del contratto, come confermato ieri dalle parole di Marotta: ""Inzaghi gode assolutamente della nostra fiducia. Continuerà con noi. È stato molto criticato, ma non sarà sul banco degli imputati. Dovremo però sicuramente riprenderci da questo momento di appannaggio".