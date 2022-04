TS – Juve-Inter sul mercato: da Frattesi al ‘figlio d’arte’ del Nizza

Le due società hanno seguito l'ultima sfida di Ligue 1 tra Nizza e Rennes

Come riferito questa mattina sulle pagine di Tuttosport, oltre al talento del Sassuolo, in Ligue 1 c'è un altro centrocampista ad accendere la rivalità tra Inter e Juventus. Si tratta di Khephren Thuram, il figlio più piccolo dell'ex difensore Lilian. Classe 2001, il ragazzo francese si sta mettendo in mostra con la maglia del Nizza, con la quale in questa stagione ha collezionato complessivamente 33 presenze, 3 reti e 2 assist. Calciatore dotato di grande fisicità e tecnica, è un tipico centrocampista moderno, bravo a giocare sia da mezzala che in una linea a due. Emissari di Inter e Juventus lo hanno osservato in occasione dell'ultimo match del Nizza giocato in campionato contro il Rennes, partita che ha dato loro modo di osservare altre grandi promesse come Amine Gouiri e Martin Terrier. Nessuna trattativa al momento, ma entrambe le società sono pronte a cogliere le grandi opportunità in arrivo dalla nuova generazione francese.