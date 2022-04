Habemus rigorista: i numeri e Inzaghi incoronano Calhanoglu?

Il turco dà più sicurezze di Lautaro

Lautaro Martinez infatti in tal senso non ha mai dato grandi sicurezze. Diversi errori, alcuni molto pesanti come quello nel Derby, e, anche quando segna, non dà l'idea di essere un attaccante in grado di spiazzare con continuità il portiere dal dischetto. Il fatto che ieri si sia presentato Calhanoglu dagli 11 metri potrebbe essere un segnale chiaro sul passaggio di consegne, anche se La Gazzetta dello Sport sottolinea come, sulla carta, il rigorista rimanga il Toro argentino. Aver segnato un goal tanto importante però potrebbe portare Inzaghi a rivedere le gerarchie e a non andare più a "sentimento", specie in un periodo tanto delicato della stagione. L'Inter deve vincere e per farlo ha bisogno anche di saper sfruttare episodi come questo.