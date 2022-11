Inter, voglia di Italia sul mercato: tanti profili giovani nel mirino

La tendenza dell'Inter a valutare profili anagraficamente molto giovani è un dato di fatto. Una filosofia di mercato rinnovata, che potrebbe rivelarsi la soluzione vincente per portare a Milano piccoli campioni in erba da far crescere in casa propria. Una strategia utile anche a contenere le spese (sebbene i giovani oggi abbiano già valori di mercato importanti) nell'ottica di un mercato più oculato e sostenibile.