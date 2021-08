TS – Inter, senatori sotto esame: ultima chiamata per Kolarov e Perisic

Il difensore serbo e l'esterno croato si giocano tutto nei prossimi mesi

Riscatto e continuità, sono queste le parole chiave per comprendere quello che sarà il futuro di Aleksandar Kolarov ed Ivan Perisic all'Inter. Entrambi si giocano tutto in questa nuova stagione, la quale potrebbe essere presumibilmente l'ultima sia per il serbo che per il croato. Come spiegato nell'edicola di questa mattina da Tuttosport, i due nerazzurri saranno costantemente sotto esame: il primo poiché reduce da una stagione deludente, il secondo per capire se riuscirà a dare continuità alla buonissima seconda parte della scorsa annata.