Mercato – Perché l’infortunio di Rog può complicare Nandez all’Inter

Il lungo stop del centrocampista croato può complicare i piani dei nerazzurri

A dispetto di alcune voci di mercato per le quali quest'oggi Inter e Cagliari potrebbero trovare l'intesa definitiva per il trasferimento di Naithan Nandez, stamattina sono infatti circolate anche versioni assai contrastanti nella rassegna stampa dei principali quotidiani italiani. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, infatti, l'affare che i due club stanno portando avanti per l'esterno uruguagio potrebbe essere complicato dal brutto infortunio rimediato nelle scorse ore da Rog.

Il centrocampista croato, che ha evidenziato la rottura del legamento crociato al ginocchio destro, rappresentava un pezzo importante nella mediana del Cagliari. A questo punto Giulini potrebbe quindi scegliere di alzare la posta in palio per la cessione di Nandez, così da avere un cospicuo tesoretto per andare alla ricerca di un sostituto di Rog. L'Inter, invece, spera dal canto suo che quest'infortunio possa paradossalmente agevolare i tempi dell'acquisto dell'esterno, poiché all'interno dell'operazione farebbe inserire Radja Nainggolan in prestito, potenziale sostituto del croato per il centrocampo di Semplici.