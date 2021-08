GdS – L’Inter torna al completo: Lautaro, Barella e Bastoni oggi ad Appiano

Simone Inzaghi potrà finalmente avere tutti i calciatori a disposizione

L' Inter riaccoglie finalmente i suoi campioni: quest'oggi Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni saranno infatti ad Appiano Gentile per riprendere insieme ai compagni gli allenamenti ed iniziare una nuova stagione dopo i grandi successi della scorsa annata. Dopo aver vinto rispettivamente una Copa America l'argentino e un Europeo i due italiani, il club nerazzurro aveva giustamente concesso ai suoi calciatori ben tre settimane di vacanza per recuperare dalle fatiche di una lunghissima stagione che ha dato loro parecchie soddisfazioni sia a livello di club che di nazionale.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione in edicola questa mattina, Simone Inzaghi potrà finalmente abbracciare i tre interisti che attendeva con ansia. Il gruppo non si potrà dire già oggi al completo visto che l'iter che dovranno affrontare Lautaro, Barella e Bastoni dovrà rispettare le norme anti-Covid. Innanzitutto i tre nerazzurri si sottoporranno in tarda mattinata ai rituali tamponi, poi il pranzo con la squadra, un riposo in camere singole e nel pomeriggio dovranno affrontare dei test atletici ed una prima seduta di lavoro personalizzato.