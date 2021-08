Accadde Oggi – 2 agosto 1965: nasce lo sfortunatissimo (e ancora amato) Enrico Cucchi

L'ex interista morto a 30 anni per un melanoma

Se l'è portato via, a trent'anni, un melanoma: cominciamo da qui, perché la parte più conosciuta della storia dello sfortunatissimo Enrico Cucchi - che pure molti non conoscono - è appunto la fine, l'epilogo, la morte per un tumore alla pelle il 4 marzo 1996, due anni dopo il ritiro forzato proprio a causa della malattia. Era infatti il 1994 quando Cucchi, dopo aver concluso prematuramente un'annata al Ravenna , quella dello scoppio delle metastasi del suo melanoma, si ritirò dalle scene del mondo del calcio per tentare un'ultima disperata azione difensiva: la difesa della vita.

All'Inter Cucchi arrivò nel 1982, all'età di diciassette anni: e dopo le prime tre annate da comparsa, durante le quali giocò poco o nulla, dal 1985 entra nelle grazie di Castagner, Corso e - successivamente - Trapattoni e comincia a collezionare diverse presenze in campionato e nelle coppe. Nel 1987 lascia temporaneamente l'Inter per disputare due annate in prestito, all'Empoli e alla Fiorentina, per poi tornare in nerazzurro nella stagione 1989-1990 racimolando diverse presenze anche in quella seconda parentesi, e - soprattutto - arrivando a vincere la Supercoppa Italiana del 1989 contro la Sampdoria, unico trofeo vinto da calciatore.