Dalla Germania – L’Inter ha l’accordo con Kostic: la richiesta dell’Eintracht

L'esterno serbo è nei radar nerazzurri e potrebbe arrivare nella prossima sessione di mercato

In attesa di trovare l'accordo con Chelsea o Paris Saint Germain per la cessione di Achraf Hakimi, l'Inter si sta comunque muovendo anche in entrata. Stando a quanto riferito da Sky Sport in Germania, il club nerazzurro avrebbe addirittura già trovato l'intesa contrattuale con Filip Kostic, in attesa però di poter avviare i contatti anche con l'Eintracht Francoforte. Fin quando non avrà messo a segno una cessione da 80 milioni, infatti, la dirigenza nerazzurra non riuscirà ad avviare alcuna trattativa ufficiale.