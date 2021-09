Dalla Germania – L’Inter fa sul serio per Leno già a gennaio

Cambio di programma per il dopo Handanovic?

Pietro Magnani

L’Inter sta cercando da tempo un portiere per il futuro, visto che, anche qualora dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, Handanovic non sarà più il portiere titolare nella prossima stagione. Lo sloveno ha dato tantissimo alla causa negli anni, sia in campo che nello spogliatoio, ma ormai è arrivato il momento di farsi da parte.

Il suo erede designato sembra per molti André Onana, portiere camerunense dell’Ajax in rotta totale con i lancieri olandesi.

Nonostante le voci su Onana come futuro estremo difensore dell'Inter siano sempre più insistenti però, prende sempre più piede anche la pista che porta a Brendt Leno, affidabile portiere tedesco dell'Arsenal. Come riportato dall'esperto di mercato della BildChristian Falk infatti, i nerazzurri sarebbero effettivamente molto interessati al giocatore, non più nei piani dei Gunners, e potrebbero cercare di accelerare i tempi per portarlo a Milano già a gennaio.

Lo stesso Leno non ha negato un suo possibile addio all'Arsenal già a breve con queste parole: "Decide l’allenatore chi gioca. È difficile per me, ovviamente. Londra è molto bella, anche Milano non è male ed più vicina alla mia città natale, Stoccarda. Solo se nulla cambierà entro gennaio valuterò quali opzioni ho, è ancora presto".

Sulla decisione evidentemente incidono molto le insicurezze difensive manifestate da Handanovic in questo avvio di stagione.