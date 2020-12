GdS – Inter, domani il vertice di mercato tra Conte e i dirigenti: ecco i nomi sul tavolo

Giunto nel vivo del suo secondo anno sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte questa squadra ormai la conosce come le sue tasche. Ed è proprio per questa ragione che nel vertice di domani con Beppe Marotta e Piero Ausilio l’allenatore leccese arriverà con le idee chiarissime, consapevole dei difetti da dover tamponare con il supporto del mercato di gennaio. Si partirà per prima cosa dall’attacco, reparto in cui dovrebbe partire Andrea Pinamonti dopo un ritorno non troppo felice ad Appiano Gentile.

L’idea dell’Inter è quella di tentare di imbastire un nuovo scambio con il Parma per arrivare a Gervinho, soprattutto perché qualora il club emiliano dovesse perdere Inglese in uscita avrebbe bisogno di una nuova alternativa a Cornelius. La trattativa resta molto complicata, ma non impossibile. Riflettori puntati poi sulla cessione di Christian Eriksen, sul quale potrebbe tornare con forza l’Arsenal, ma che al momento è più vicino ad uno scambio con Leandro Paredes per finire al Paris Saint Germain con Pochettino.

Sempre sul fronte delle uscite, l’Inter spera di sbloccare al più presto il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari, sebbene i contorni economici di questa trattativa abbiano già complicato in passato il ritorno del Ninja in Sardegna. Infine, come scritto da La Gazzetta dello Sport, Perisic e Vecino potrebbero restare. Il croato, infatti, non sembra attratto da nuove esperienze in questa fase e di offerte concrete non ne sono comunque arrivate. L’uruguagio, di rientro da un lungo infortunio, potrebbe ricevere una nuova chance e diventare utile alla causa con la sua importante fisicità in mezzo al campo.

