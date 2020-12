Mercato – Inter, la società approva i due rinforzi chiesti da Conte. Ma c’è un paletto da rispettare

Mancano solamente 24 ore al vertice in programma nella giornata di domani tra Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Alla ripresa degli allenamenti della squadra, i massimi esponenti di questa Inter si incontreranno per gettare le basi in vista del calciomercato di gennaio. La società conosce benissimo le criticità su cui intervenire, già illustrate più volte dal tecnico leccese: un centrocampista e un attaccante, oltre alla necessità di snellire la rosa da quegli elementi non considerati più utili alla causa.

Se non verrà messa a segno una cessione davvero importante, però, la società potrà operare solamente a saldo zero, alla ricerca di vere occasioni di mercato. A Conte sarà chiarito soprattutto questo aspetto, ed è per esempio in quest’ottica che stamattina il Corriere dello Sport ha fatto due nomi per l’attacco nerazzurro. Il primo è il Papu Gomez, calciatore che sta pressando per andare via a zero il prossimo inverno, contro l’Atalanta che continua a chiedere 10 milioni. Qualora non abbassasse le pretese, l’unico modo per convincere i bergamaschi potrebbe essere uno scambio alla pari con Vecino o Nainggolan.

Ma la vera sorpresa riguarda un vice Lukaku mai accostato fino ad oggi ai nerazzurri. Si tratta di Divock Origi, centravanti belga di proprietà del Liverpool che già in nazionale è considerato come prima alternativa di Big-Rom. Al servizio di Klopp non sta più trovando spazio e cerca soluzioni in uscita. La concorrenza è davvero forte soprattutto in Premier League, ma la possibilità di averlo in prestito senza dover spendere un soldo lo rende un obiettivo molto appetibile per i nerazzurri.

