CdS – Dal Liverpool spunta il vice Lukaku: Inter sulle tracce di Origi

Nonostante i vari nomi sul mercato che circolano da settimane per l’attacco dell’Inter, a sorpresa questa mattina è stato accostato ai nerazzurri un profilo snobbato fino ad oggi. Si tratta di Divock Origi, centravanti del Liverpool finito ai margini della squadra a causa dell’arrivo di Jota la scorsa estate. Eroe nella Champions vinta dalla squadra di Jurgen Klopp nel 2019, l’attaccante belga ha chiesto di poter andar via per cercare altrove maggiore minutaggio, nella speranza di poter riacciuffare il treno che porta agli Europei.

All’Inter – in cui andrebbe a fare la quarta punta – di spazio non ne troverebbe poi così tanto, ma la possibilità di poter avere al suo fianco l’amico e connazionale Lukaku può rappresentare senz’altro un incentivo. Già in nazionale Origi è considerato il primo ricambio a Big-Rom per l’attacco, quindi non avrebbe grandi problemi ad adattarsi al ruolo sotto questo aspetto. Nonostante la concorrenza di clun sia davvero elevata in Premier League, l’Inter ha dalla sua il fascino di poter lottare per obiettivi molto ambiziosi.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, Origi ha poi il vantaggio di poter essere utilizzato non solo come vice Lukaku, grazie alla sua fisicità imponente, ma negli anni ha pure svolto sia l’esterno d’attacco che la seconda punta. Per cui, alla luce del nuovo 3-4-3 che Conte ha sperimentato in occasione dell’ultima uscita di Verona, un calciatore con le caratteristiche del belga potrebbe far comodo a prescindere nelle rotazioni della formazione nerazzurra.

