CdS – Rinnovi in casa Inter: la nuova strategia del club per aggirare la crisi

Come abbiamo ripetuto più volte, l’esplosione inaspettata della pandemia dallo scorso febbraio ha comportato enormi perdite nel mondo del calcio. I club, ad esempio, hanno sofferto soprattutto i mancati incassi al botteghino, ma anche l’assenza di liquidità in genere proveniente da grandi sponsor, quest’oggi comprensibilmente in fuga. E l’Inter, come qualsiasi altra società, ha sentito sulla propria pelle gli effetti economici del coronavirus, sebbene abbia resistito sicuramente meglio di altre realtà.

Di fronte a questo scenario, non solo gli investimenti sul mercato in entrata ne stanno risentendo, ma anche diverse trattative sui rinnovi di contratto. In casa Inter, come ricordato dal Corriere dello Sport, i casi più urgenti riguardano quelli di Alessandro Bastoni (ingaggio da 800mila euro) e Lautaro Martinez (scadenza 2023). Entrambi hanno strappato la promessa al club per un corposo aumento e l’Inter – nonostante voglia trattare l’argomento più avanti – avrebbe già studiato una brillante strategia per aggirare la crisi.

La dirigenza nerazzurra sta infatti valutando di diluire l’aumento sul 2021/22 e 2022/23, stagioni in cui con molta probabilità torneranno sia i grandi sponsor che le entrate dal botteghino la riapertura degli stadi ai tifosi. Questa formula darebbe una soluzione immediata per i casi più urgenti, senza però gravare sull’attuale bilancio. Oltre a Lautaro e Bastoni, ci sarà da discutere anche i contratti di de Vrij, D’Ambrosio, Kolarov, Gagliardini e Barella, più i due di Ranocchia e Young in scadenza a fine stagione.

