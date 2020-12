GdS – Inter, resta vivo lo scambio Pinamonti-Gervinho. Trattativa abbozzata: i dettagli

Domani sarà una giornata importante per l’Inter. Nel summit tra Antonio Conte e la dirigenza, atteso da diversi giorni, il focus sarà sul mercato e ci sono diverse situazioni che ruotano attorno ai nerazzurri. Su tutti c’è il tema spinoso della quarta punta, che il tecnico leccese chiede da tempo e ora aspetta risposte concrete da Marotta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Gervinho.

L’ivoriano era già stato molto vicino nel vestire la maglia nerazzurra in estate ed ora l’Inter sta pensando alla formula giusta. Sul piatto c’è l’ipotesi di scambio con Pinamonti, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio. La trattativa è stata abbozzata, ma al momento resta ancora un’operazione complicata. Per l’attaccante azzurro il Parma sarebbe una piazza gradita, poiché avrebbe le sue chance per una maglia di titolare. Le prossime ore saranno decisive e quello di Gervinho resta un nome caldo.

