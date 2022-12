L’Inter non molla Kessié: missione solo rinviata a primavera

L' Inter setaccia il mercato a caccia di centrocampisti che possano dare qualità e quantità. Gagliardini infatti partirà a zero a giugno, forse già a gennaio direzione Monza, perciò serve qualcuno che lo sostituisca numericamente e garantisca un upgrade tecnico. I nerazzurri sognano Ounahi , gioiellino del Marocco, ma, economicamente parlando, il vero nome caldo per l'estate potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano.

La formula ideale per l'Inter, anche se al momento pare piuttosto complicato, sarebbe un prestito con parte dell'ingaggio pagato dai blaugrana. Un'utopia sulla carta, specie visto che il Barcellona ha il dente parecchio avvelenato con i nerazzurri dopo l'eliminazione subita in Champions League. Va anche detto però che anche i catalani non navigano nell'oro, dopo una campagna acquisti ben al di sopra delle loro effettive capacità economiche. Per questo, anche solo risparmiare il pesante ingaggio del centrocampista, potrebbe essere sufficiente per convincerli ad una soluzione temporanea.