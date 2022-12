Inter, si avvicina l’intesa per il rinnovo di Dzeko

Edin Dzeko finora, nonostante i 35 anni suonati, ha "tirato la carretta" per la prima parte di stagione, sopperendo oltre all'assenza di Lukaku anche alla poca costanza di Lautaro Martinez. Per questo la trattativa per il rinnovo del contratto è ben avviata e la fumata bianca potrebbe essere in arrivo.

L'importanza di Dzeko non si discute ed un rinnovo a "cifre di saldo" farà bene a tutti. All'attaccante in primis, visto che vuole continuare, giustamente, a competere su alti livelli. E anche all'Inter, che si tiene in casa un vecchio leone, risparmiando qualche milioncino. La speranza è che nella seconda parte di stagione e l'anno prossimo, Dzeko non debba sostenere il peso dell'attacco da solo o quasi. L'idea infatti è quello di trasformarlo in una riserva di lusso, integrità fisica di Lukaku permettendo. Se il Cigno di Sarajevo è tanto affidabile nonostante gli straordinari, figuriamoci quanto potrebbe rivelarsi utile venendo centellinato e giocando meno minuti.