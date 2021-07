GdS – L’Inter accelera per Nandez, si attende l’ok del Cagliari: Satriano o Agoumé le chiavi dell’affare?

Il centrocampista uruguaiano vuole solo l'Inter e ha già trovato un'intesa massima per un contratto di 4 anni

Filtra ottimismo comunque in casa nerazzurra, attenzione a Satriano e Agoumé che potrebbero essere le chiavi dell'affare: l'attaccante uruguaiano piace tanto al Cagliari, così come il centrocampista francese. Intanto Nainggolan alla fine tornerà al Cagliari per la terza volta in prestito.