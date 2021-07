GdS – Oriali-Inter, è finita: addio ufficiale a breve. Marotta e Ausilio “al suo posto”

Lele continuerà la sua avventura solo in Nazionale al fianco di Mancini

Lele Oriali e l'Inter sono pronti a separarsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il divorzio tra le parti è ormai inevitabile con l'addio che sarà ufficiale a breve.

Alla base dell'addio il cambio del modello gestionale del club nerazzurro, dopo l'addio di Conte, che aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo: a far da cuscino tra giocatori e squadra saranno direttamente i dirigenti, con Ausilio e Marotta in prima fila che saranno più presenti nel centro sportivo rispetto al passato.

Per il momento non arriverà un nuovo team manager, nonostante fosse circolata l'ipotesi Riccardo Ferri, mentre Oriali continuerà invece a lavorare con Mancini in Nazionale.