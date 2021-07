CdS – Inter-Crotone, chance dal 1′ per Sensi: recuperato Nainggolan. E Lukaku scalda i muscoli

C'è grande attesa per l'amichevole in programma questo pomeriggio ad Appiano

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo e per la prima volta in questa pre season i tifosi nerazzurri potranno vederla in azione. L'appuntamento è alle 18 al Suning Training Center, l'avversario sarà il Crotone, club retrocesso in Serie B.