Accadde Oggi – 28 Luglio 2020, una bella Inter batte il Napoli

Gli uomini di Antonio Conte si vendicano dell'eliminazione in Coppa Italia avvenuta un mese prima

I protagonisti dell'edizione odierna della Rubrica Accadde Oggi sono Danilo D'Ambrosio e Lautaro Martinez , ovvero i due marcatori che, il 28 Luglio 2020, in piena ripresa calcistica post-covid, permisero all'Inter di battere per 2-0 il Napoli di Rino Gattuso, già vincitore della Coppa Italia.

Proprio in Coppa Italia la squadra partenopea aveva inflitto una cocente delusione alla squadra di Antonio Conte: gli azzurri, infatti, avevano battuto di misura l'Inter prima del lockdown generale e poi, alla prima partita della ripresa, avevano limitato i danni al San Paolo pareggiando il momentaneo vantaggio ospite a firma Eriksen , conquistando la finale contro la Juve.

La vendetta nerazzurra viene servita in campionato a: prima sblocca D'Ambrosio, campano di nascita, che porta in vantaggio i suoi con un tiro di sinistro di prima intenzione, mentre nella ripresa merita tutti gli applausi di questo mondo la rete del raddoppio di Lautaro Martinez, che parte da solo da centrocampo, si invola verso la porta del Napoli e la buca con un destro preciso. L'Inter di Conte ritrova vecchie energie e si assesta in quello che sarà, a fine stagione, il suo definitivo secondo posto.