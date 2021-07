Repubblica – La pazza idea di Mourinho: scambio Florenzi-Perisic con l’Inter

Lo Special One è infastidito dai pochi movimenti fatti registrare fin qui dalla Roma

Potrebbe arrivare dalla Roma l'assist perfetto per sbloccare un mercato che per l' Inter sembra essersi imballato sul sostituto di Achraf Hakimi. Come riferito infatti questa mattina da la Repubblica, dai giallorossi potrebbe presto partire un'offerta allettante nei confronti di Ivan Perisic, obiettivo molto concreto di José Mourinho. Lo Special One starebbe iniziando a mettere pressione al club capitolino a causa dei pochi movimenti fatti registrare sino a questo momento. E, nel suo progetto volto a costruire un 'instant team', l'esterno croato sarebbe il rinforzo ideale per la sua rosa.

In cambio, ecco che la Roma sarebbe pronta ad offrire Alessandro Florenzi, calciatore da sempre gradito dalle parti di Appiano Gentile e che per caratteristiche potrebbe perfettamente rimpiazzare il vuoto lasciato a destra da Achraf Hakimi, mettendo fine ad un casting per la fascia che va avanti ormai da settimane. Il difensore giallorosso è attualmente in vacanza dopo aver giocato in prestito al Paris Saint Germain nell'ultima stagione e dopo aver vinto l'Europeo in maglia azzurra. Il valore del suo cartellino è quasi identico a quello di Perisic, ed entrambi guadagnano circa 4 milioni di euro a stagione. Insomma, se Mourinho dovesse spingere davvero su questa pista, l'impressione è che l'affare potrebbe andare presto in porto.