GdS – Più area di rigore e meno rincorsa: così Inzaghi sta conquistando Lukaku

Ecco come giocherà il centravanti belga in questa nuova Inter

L'addio di Antonio Conte, la cui notizia comprensibilmente non era stata accolta benissimo da Romelu Lukaku, potrebbe diventare presto solamente un ricordo sbiadito. Il centravanti belga, infatti, sin dal primo giorno era stato rassicurato da Simone Inzaghi circa le sue ambizioni una volta sbarcato nel mondo Inter, determinato a difendere il titolo conquistato in campionato lo scorso anno e superare dopo tanti anni la fase a gironi di Champions League. E non è tutto, perché tra le promesse fatte all'attaccante c'è anche quella di renderlo ancor più letale sotto porta, per fare di Big-Rom un calciatore ancor più di livello internazionale.

Come spiegato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, le impressioni che Lukaku ha avuto in questi primissimi giorni di allenamento circa il nuovo tecnico sono davvero ottime. Il suo ruolo, del resto, sarà uno di quelli che più beneficerà del cambio in panchina, visto che Inzaghi ha un piano molto allettante per lui. Il belga dovrà lavorare meno per la squadra rispetto a quanto faceva con Conte, grazie ad un gioco che si baserà più sul palleggio ad ampio respiro che sulle ripartenze. Per cui vedremo un Lukaku più d'area di rigore che da rincorsa, così da preservare quante più energie per arrivare lucido sotto porta all'appuntamento coi gol.