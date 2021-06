CdS – Inter ad un passo da Nandez! Maxi scambio in arrivo con il Cagliari: non solo Nainggolan

Il centrocampista uruguagio era seguito da diverse stagioni dal club nerazzurro

Accelerata improvvisa dell' Inter che sul mercato si avvicina incredibilmente al nome di Naithan Nandez. Stando a quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sarebbe già vicinissimo ad un'intesa con il Cagliari per arrivare al centrocampista uruguagio, all'interno di un maxi scambio che vedrebbe coinvolti anche altri calciatori. Il primo Radja Nainggolan, già in prestito in Sardegna negli ultimi sei mesi e fuori dai piani della società interista. Ma la vera sorpresa riguarda ovviamente un altro profilo che verrebbe inserito dentro l'operazione.

Secondo il quotidiano romano, infatti, per arrivare alla valutazione che il Cagliari fa per il cartellino di Nandez, l'Inter sarebbe disposta a cedere anche Matias Vecino come contropartita. Un'operazione sulla quale i due club avrebbero lavorato intensamente negli ultimi giorni e che sarebbe in dirittura d'arrivo. Per alzare ulteriormente il valore complessivo dell'offerta, sembra anche che la società nerazzurra offrirà tre giovani dentro lo scambio, vista la valutazione di mercato molto alta che il Cagliari fa del proprio centrocampista. In una sessione che si prevede complicatissima, anche in termini di bilancio questo potrebbe essere un gran colpo per Marotta e tutta la dirigenza.