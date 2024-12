Inter non cambia idea su Arnautovic: cosa succede a gennaio

Nonostante l’ottima rete messa a segno in Coppa Italia contro l’Udinese, la posizione di Marko Arnautovic non è comunque cambiata. L’attaccante austriaco rimane infatti in fondo alle gerarchie dell’attacco nerazzurro, dopo essere stato scavalcato nell’ultimo mese anche da uno strepitoso Tucu Correa.

Per questa ragione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la cessione di Arnautovic a gennaio rimane un’ipotesi plausibile. Questo perché il centravanti andrebbe comunque in scadenza di contratto al termine della stagione e perché l’Inter, avendo al momento ben cinque attaccanti in rosa, non sarebbe comunque costretta a doverlo rimpiazzare ad ogni costo.

L’addio dell’austriaco nella prossima finestra di mercato invernale non è dunque da escludere, specialmente se il Torino dovesse convincersi ad assecondare le richieste economiche formulate dal calciatore.