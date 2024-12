Inter senza Barella: Inzaghi sceglie il sostituto contro il Como

Il centrocampo dell’Inter dovrà fare a meno del calciatore probabilmente più in forma in questo momento nel match in programma lunedì sera a San Siro contro il Como. Dopo la lieve elongazione rimediata nella ripresa contro la Lazio, Nicolò Barella sarà costretto a saltare il prossimo impegno in campionato.

L’ex Cagliari sarà difatti l’unico calciatore indisponibile in un centrocampo in cui comunque governa l’abbondanza. Simone Inzaghi, proprio per questa ragione, si porterà dietro sino all’ultimo la scelta del sostituto di Barella. Il ballottaggio vede al momento avanti Davide Frattesi, reduce dai 90′ giocati contro l’Udinese e sempre in cerca di minutaggio. Leggermente dietro, invece, Piotr Zielinski, calciatore che in pochi mesi è già riuscito a stregare il suo nuovo tecnico.

Con Frattesi vedremmo chiaramente un’Inter più offensiva, pronta a sfruttare i numerosi inserimenti dell’ex Sassuolo dentro l’area avversaria. Con il polacco, invece, Inzaghi andrebbe a più governare il gioco sin dai primi minuti con un grande palleggiatore che in Coppa Italia ha fornito un’altra grande prova. Caratteristiche per cui il tecnico stravede, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, e che lasciano il duello apertissimo tra i due contendenti per il posto da titolare.