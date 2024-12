Allarme Pavard e Supercoppa a rischio: quando torna dall’infortunio

Preoccupano ad Appiano Gentile le condizioni fisiche di Benjamin Pavard. Il forte difensore francese, ai box dopo la distrazione al bicipite femorale rimediata a fine novembre contro il Lipsia in Champions League, non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio muscolare che lo ha tormentato nelle ultime settimane.

In un momento di grande emergenza per il reparto arretrato dei nerazzurri, le ultime notizie che arrivano sul suo recupero non lasciano tranquillo Simone Inzaghi. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, non è stata ancora fissata una data certa per il rientro in campo dell’ex Bayern Monaco che rischia ufficialmente di perdersi l’appuntamento di inizio gennaio con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Nel frattempo chi fa passi in avanti è Francesco Acerbi. Il centrale corre verso il recupero e dovrebbe finalmente rientrare tra i convocati per l’ultimo impegno dell’anno contro il Cagliari, fissato per sabato 28 dicembre. In una difesa che da settimane vede gli uomini contati, almeno questa è una buona notizia per il tecnico verso la semifinale del 2 gennaio contro l’Atalanta.