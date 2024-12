“Lavoro personalizzato”: nuovo STOP verso Inter-Como

Simone Inzaghi potrebbe perdere un altro calciatore in vista del match di lunedì sera a San Siro contro il Como. Nell’ultima seduta di allenamento, infatti, un altro interista si è aggiunto al gruppetto dei calciatori che non hanno preso parte alla sessione di squadra e che si sono limitati ad un lavoro personalizzato.

Oltre a Di Gennaro, Acerbi, Pavard e Barella, anche il Tucu Correa non si è allenato con il resto dei compagni. Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino per precauzione ha svolto un allenamento personalizzato.

Da valutare quelle che saranno le condizioni del ragazzo nelle ultime 48 ore prima dell’appuntamento di campionato contro il Como. Correa, che nell’ultimo mese ha mostrato una crescita del tutto inattesa, ha scavalcato posizioni nel reparto offensivo dell’Inter, tornando ad essere una pedina utile e utilizzata soprattutto a gara in corso da Inzaghi.