Zanetti spinge Nico Paz all’Inter: “Ha già parlato con Ausilio”

Nico Paz può diventare il grande obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima estate. Cominciano ad essere numerosi gli indizi in casa nerazzurra che portano al talento argentino cresciuto nel Real Madrid e acquistato dal Como la scorsa estate.

In particolare, è il feeling tra Javier Zanetti e il forte fantasista ad alimentare le speranze negli uffici di Viale della Liberazione. Il vice presidente dell’Inter, infatti, conosce molto bene il padre Pablo con cui ha vissuto il Mondiale di Francia ’98 con la maglia dell’albiceleste e con cui è sempre rimasto in ottimi rapporti.

Non a caso, lo stesso Nico Paz ha partecipato lo scorso mese ad un evento di gala della Fundación P.U.P.I. per una raccolta benefica in favore dei bambini meno fortunati. E’ stata l’occasione per tentare un primo approccio di mercato vista la presenza di Piero Ausilio: “Quattro chiacchiere in libertà ma pure l’occasione per conoscersi meglio”, ha spiegato questa mattina Tuttosport.

Dal punto di vista tecnico l’argentino classe 2004 è già stato promosso a pieni voti dall’Inter: ai nerazzurri manca un calciatore con la sua fantasia e qualità in mezzo al campo, in un ruolo che peraltro ha ricoperto per anni al Real Madrid. Proprio i blancos, che lo hanno cresciuto, potrebbero rappresentare un ostacolo sul mercato.

Acquistato dal Como lo scorso agosto per 6 milioni di euro, Nico Paz rimane ancora legato al club di Florentino Perez da una recompra pari a 12 milioni di euro, oltre al 50% sulla futura rivendita rimasto nelle mani degli spagnoli. In quella porzione di campo dove l’argentino ama galleggiare, però, in questo momento non sembra proprio esserci spazio in casa Real: tra Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler ed Endrick, Paz rischierebbe di non trovare lo spazio che merita.