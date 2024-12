Oaktree promuove il nuovo GIOIELLO per l’Inter: colpo dalla Serie A

Il via libera del fondo Oaktree verso quello che è diventato uno dei principali obiettivi sul mercato dell’Inter è già arrivato. Il proprietario del club nerazzurro è stato chiaro sin dal suo arrivo a Milano: da qui a poco tempo bisognerà ringiovanire quella che ad oggi è tra le rose più ‘anziane’ del campionato, puntando sui migliori talenti in circolazione.

Chi meglio di Nico Paz rispecchia dunque l’identikit fissato da Oaktree sul mercato? Il fantasista argentino è un classe 2004, dotato di quelle qualità che inevitabilmente non passano inosservate anche ad un grande club come l’Inter. L’argentino, su cui Javier Zanetti ha già cominciato a lavorare, sarebbe il perfetto innesto di fantasia per la trequarti nerazzurra.

Come confermato nell’edizione odierna di Tuttosport, per Oaktree il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid rappresenta il profilo ideale su cui investire sul mercato. Alla luce delle linee guida dettate ai dirigenti, Nico Paz consentirebbe non solo di far abbassare l’età media dell’organico interista, ma anche di poter essere valorizzato prima sotto l’aspetto tecnico e successivamente anche dal punto di vista economico in caso di futura plusvalenza.