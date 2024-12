La risposta dell’Inter ai 40 milioni offerti dalla Premier per Bisseck

Da qualche giorno si sono riaccese le sirene inglesi intorno al nome di Yann Bisseck. Il centrale dell’Inter è entrato nel mirino della Premier League e nelle scorse settimane è stato pure visionato da vicino da osservatori presenti a Milano.

In particolare, sono due i club che si sono già mossi nei confronti del difensore: West Ham e Tottenham. Le due società lo hanno seguito attentamente in occasione della vittoria interna dei nerazzurri a San Siro contro il Parma, incassando dei report estremamente positivi sulla prestazione del classe 2000.

Dall’Inghilterra alcune fonti sostengono che sia West Ham che Tottenham sarebbero disposte a mettere sul piatto dell’Inter offerte di poco superiori ai 40 milioni di euro pur di aggiudicarsi le prestazioni di Bisseck. Da parte del club nerazzurro, però, è chiarissima la volontà sul futuro del difensore tedesco.

Come scritto da Tuttosport questa mattina, in questo momento l’Inter considera Bisseck incedibile. Il centrale viene visto come il titolare della difesa nerazzurra del presente e del futuro, in piena sintonia con i parametri di Oaktree. Allo stesso tempo, qualora agli uffici di Viale della Liberazione dovessero arrivare la prossima estate delle proposte indecenti, queste verrebbero eventualmente valutato con tutti i pro e contro da parte dei dirigenti.