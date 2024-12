Recupero Fiorentina-Inter: ecco la DATA, manca solo un tassello

La grande crescita che l’Inter ha avuto negli ultimi anni in termini di risultati e di rendimento sia in Italia che in Europa ha portato ad un notevole aumento del numero di impegni che la squadra deve sostenere in ogni stagione.

A questo va anche sommato il fatto che le competizioni europee sono sempre più numerose e anche più lunghe. Per queste ragioni due società come Inter e Fiorentina che disputano con continuità le coppe, hanno sempre dei calendari molto intasati.

Da qui nasce il problema del trovare una data per il recupero di Fiorentina-Inter, partita sospesa al 17° minuto lo scorso 1 dicembre per il malore subito da Edoardo Bove. Il primo tassello, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è però andato a buon fine perché la viola si è qualificata direttamente agli ottavi di Conference League.

Ora manca soltanto il pass diretto dell’Inter per gli ottavi di finale di Champions League, evitando quindi gli spareggi di febbraio, per ufficializzare una data di recupero. Le due ipotesi ormai più concrete sono il 12 e il 19 febbraio, date in cui entrambe le squadre dovrebbero essere libere da impegni se i nerazzurri di Simone Inzaghi non sbaglieranno le prossime due partite di Champions League.