Arnautovic-Torino, PROBLEMA: i granata ora hanno un’altra idea

Uno dei giocatori dell’Inter che meno ha impressionato in questa prima metà di stagione è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha il contratto in scadenza con il club nerazzurro a fine giugno 2025 ma nonostante ciò un suo addio anticipato a gennaio non si può escludere.

Da tempo è noto che sulle sue tracce c’è il Torino, club che deve trovare un sostituto all’infortunato Duvan Zapata per cercare di superare un profonda crisi del reparto offensivo e a gennaio vuole trovare proprio un nuovo attaccante di peso da mettere al servizio del suo allenatore Paolo Vanoli.

Tuttosport questa mattina fa l’elenco dei nomi che il club granata segue per gennaio e tra questi c’è pure Marko Arnautovic ma le parole di stima riposte da Simone Inzaghi dopo il suo gol e la buona prestazione in Coppa Italia contro l’Udinese, rischiano di allontanare la punta austriaca dal Toro.

I granata seguono anche altre piste alternative come Giovanni Simeone del Napoli (anch’esso però al momento viene trattenuto dal suo tecnico Antonio Conte) e Beto dell’Everton. Proprio quest’ultimo è diventato infatti in questi giorni la prima opzione d’attacco per il Torino perché conosce bene la Serie A avendo giocato nell’Udinese e perché è quello più facile da liberare a gennaio dal suo attuale club.