Inter, Barella e Correa ancora fuori: Inzaghi TREMA per il Como

Dopo la roboante vittoria in trasferta a Roma contro la Lazio, il prossimo impegno in campionato dell’Inter sarà lunedì sera contro il Como. Si tratta di una delle formazioni neopromosse in questa Serie A ma che ha già saputo mettere in difficoltà molte squadre e per questo non va sottovalutata. I nerazzurri sono inoltre reduci dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia nel quale hanno vinto 2-0 con l’Udinese.

Il tecnico Simone Inzaghi ha inserito nella tabella di avvicinamento a questo match un allenamento per la mattinata odierna che i nerazzurri hanno portato a termine senza grosse novità dal punto di vista dell’infermeria. Tuttavia, come riportato dai colleghi di Sky Sport non si è ancora allenato del tutto in gruppo uno dei big come Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo ha fatto una parte di allenamento con i compagni e poi un lavoro personalizzato per cercare di non sovraccaricare sul muscolo infortunato e tentare di superare questo problema. Al momento la sua convocazione rimane in dubbio per quella che per lui sarebbe una sfida da ex dato che ha giocato con il Como in prestito nel 2016 in Serie B quando era ancora un giovane del Cagliari.

Oggi si è allenato a parte anche Joaquin Correa, anch’esso in forse per la gara con il Como dopo una botta subita in allenamento prima del match con l’Udinese e infine restano sempre fermi ai box gli infortunati Pavard, Acerbi e Di Gennaro.