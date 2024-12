Inter, ricordi Agoumé? È rinato e ora lo vogliono due big di Champions

Uno dei giocatori che la scorsa estate ha lasciato l’Inter a titolo definitivo è stato Lucien Agoumé. Il centrocampista francese dopo tanti anni di prestiti e di poco spazio nella prima squadra nerazzurra ha salutato una volta per tutte Appiano Gentile per trasferirsi al Siviglia.

Lo scorso agosto la società andalusa lo ha comprato a titolo definitivo per 4 milioni di euro dopo che lo ha avuto in prestito per i primi sei mesi del 2024. In questa nuova avventura spagnola Agoumé sta riuscendo a mettere in pratica tutto il suo talento che non è mai riuscito a mostrare all’Inter.

Come riportato da alcune fonti inglesi e in Italia rilanciato anche da La Gazzetta dello Sport, ora sulle tracce del francese classe 2002 ci sono due club importanti come l’Arsenal e il Barcellona. In questo momento appare in vantaggio il club inglese che vorrebbe portare Agoumé a Londra la prossima estate per raccogliere l’eredità di Thomas Partey.

Per l’Inter può quindi forse diventare un rimpianto perché in Spagna è riuscito a trovare la sua dimensione per esprimere al meglio le sue qualità fisiche e tecniche. Per lui adesso si parla di una valutazione più che raddoppiata rispetto a quanto lo hanno ceduto la scorsa estate i nerazzurri.