Crolla a sorpresa l’Inter Primavera: duro ko con la Roma, la vetta si allontana

Dopo le recenti ottime prestazioni sia in Italia che in Europa, la Primavera dell’Inter cade in maniera molto rumorosa nello scontro diretto al vertice contro la Roma. I giallorossi giunti in trasferta a Milano per questo match del 17° turno, si sono imposti con un netto 1-4.

Una brutta sconfitta per i ragazzi di Andrea Zanchetta che salutano il 2024 con un ko pesante soprattutto nel risultato. In questo modo la Roma sale a 36 punti e consolida la sua posizione di capolista che i nerazzurri, bloccati a quota 31, speravano di riuscire a rubarle vincendo la partita odierna.

Ora ci sarà la sosta natalizia per l’Inter Primavera che ripartirà con il campionato il prossimo 4 gennaio andando a Torino a far visita alla Juventus. In Youth League invece i nerazzurri U19 hanno concluso il girone al primo posto e da imbattuti, nei sedicesimi sfideranno i pari età del Lille.