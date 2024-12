Quanto costa vedere l’Inter al Mondiale per Club: i prezzi dei biglietti

Il nuovo format del Mondiale per Club vede la partecipazione di 32 squadre e si svolgerà in città diverse degli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio 2025. L’Inter è una delle squadre qualificate e nel suo girone sfiderà River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

Dover attraversare un oceano intero e dirigersi in un altro continente non è certamente un qualcosa da poco per i tifosi nerazzurri che si trovano in Italia o comunque in Europa. L’Inter ha reso noto sul suo sito ufficiale come fare per poter acquistare i biglietti per queste partite.

Per farlo sarà necessario registrarsi sul sito della FIFA (usufruendo di un periodo di prevendita che è iniziato proprio oggi) e compilare un form per richiedere un codice d’accesso necessario per completare l’acquisto di un massimo di 4 tagliandi.

Sono stati pubblicati i costi dei biglietti per i settori dedicati ai tifosi dell’Inter: la prima fascia più economica ha un prezzo di 67 dollari nelle partite con Urawa e Monterrey mentre scende a 62 dollari per quella con il River. La seconda fascia che è più cara ha invece un costo di 134 dollari in ciascuna delle tre gare che Lautaro Martinez e compagni disputeranno nel girone.

Non si tratta quindi di prezzi per nulla “popolari” per un evento che è certamente pensato per un pubblico americano abituato ai suoi sport generalmente più costosi di quelli europei. I tifosi dell’Inter sono comunque presenti in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti non mancherà il sostegno alla squadra di Inzaghi per questo Mondiale per Club.