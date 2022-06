Inter, non solo Radu per la Cremonese: spunta un altro giovane

La Cremonese, fresca di promozione in Serie A, pensa in grande. Per rimanere nella massima serie il più possibile infatti, il club lombardo ha avviato contatti intensi con diverse altre società per puntellare la propria rosa. Anche l 'Inter rientra tra questi club, con due trattative che potrebbero entrare nel vivo nelle prossime ore.

Di Ionut Radu si parla da diverse settimane e l'incontro di ieri in sede ha dato l'accelerata decisiva: il portiere romeno si accaserà a Cremona. Tuttavia potrebbe non essere l'unico. Secondo Gianluca Di Marzio infatti anche Lucien Agoumé, talentuoso centrocampista in prestito la scorsa stagione in Francia al Brest, potrebbe accasarsi alla Cremonese per accumulare esperienza e minutaggio. L'Inter crede molto nel ragazzo e spera che i vari prestiti possano farlo maturare a sufficienza da prendersi un domani il posto da titolare.