Si è infiammata nelle ultime ore la trattativa per Gianluca Scamacca, primo obiettivo in attacco per l’Inter. La dirigenza nerazzurra avrebbe già l’accordo con il giocatore, ma manca quello con il West Ham. E ora potrebbe aggiungersi una nuova insidia.

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Atalanta sarebbe pronta a inserirsi nell’operazione. Nel frattempo, l’Inter ha alzato la sua proposta a 24 milioni di euro, più 4 di bonus. Da capire se il West Ham accetterà queste condizioni o se i nerazzurri saranno costretti ad alzare l’offerta a 25 milioni di euro, più 5 di bonus.

L’opinione di Passione Inter

Avere l’accordo con il giocatore potrebbe essere un fattore in grado di favorire l’Inter. Inoltre, non è da escludere che i nerazzurri possano decidere di alzare ulteriormente l’offerta per andare incontro alle richieste del West Ham. Scamacca è l’opzione preferita di Inzaghi, che ha bisogno di un altro attaccante prima dell’inizio del campionato.