Tra i tanti nomi emersi nel corso delle ultime settimane per l’attacco dell’Inter, uno dei più particolari è quello di Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbe un ritorno in nerazzurro dopo un’ottima stagione al Marsiglia, e i nerazzurri ci starebbero pensando.

Lo racconta il Corriere dello Sport, che sottolinea come lo stesso giocatore abbia rifiutato altre offerte per rimanere a in attesa dell’Inter. Tuttavia, l’idea potrebbe farsi più concreta solo nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a vendere Joaquin Correa.

L’opinione di Passione Inter

Verosimilmente, l’Inter farà un solo grande investimento in attacco e questo dovrebbe essere Scamacca. Ecco perché l’ipotesi Sanchez a parametro zero potrebbe diventare un’opzione credibile nel caso si cercasse una quarta punta al posto di Correa. Noi di Passione Inter abbiamo analizzato vantaggi e svantaggi del possibile ritorno del cileno.