Inter, non solo Onana per la porta: spunta l’idea Sirigu?

Possibile cambio di programma in casa nerazzurra

Il portiere azzurro, forse il migliore della sua generazione anche se non ricompensato dalla carriera come avrebbe meritato, PSG a parte, è arrivato al Genoa in estate da parametro zero ma potrebbe già lasciare a giugno. A tentarlo sarebbe proprio l'Inter, in stand by per il discorso rinnovo con Handanovic. Oltre all'età ed al rendimento infatti peserebbe la volontà dello sloveno di mantenere il suo status, cosa che, per ovvi motivi, la società non può garantirgli con certezza. Ecco perché, in caso di mancato accordo e rinnovo, l'Inter come vice Onana potrebbe virare con decisione proprio su Sirigu, un'opzione decisamente valida e sicura.